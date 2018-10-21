В Германии выразили сожаление в связи с выходом США из ракетного договора

Соответствующее сообщение США ставит перед Европой трудные вопросы, отметили в МИД Германии.

В Министерстве иностранных дел Германии выразили сожаление в связи с решением США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, известного по сокращению РСМД или английским INF.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление министра иностранных дел ФРГ Гайко Мааса.

«Сообщение США о желании выйти из договора INF вызывает сожаление. Оно ставит перед нами и Европой трудные вопросы», - заявил Маас.

По словам министра, этот договор о ракетах, способных нести ядерные боеголовки, уже 30 лет «является важным элементом архитектуры европейской безопасности», и поэтому решение США имеет для Европы определяющее значение.

«В прошлом мы много раз призывали Россию осветить убедительные обвинения в нарушении Договора INF. Россия до сих пор этого так и не сделала», - подчеркнул министр, повторив аналогичные заявления со стороны США.

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По его словам, Берлин также сейчас контактирует с США, чтобы обдумать возможные последствия выхода Вашингтона из договора. «Прекращение действия Договора имеет также негативные последствия для договора «Новый START», в котором мы срочно нуждаемся, чтобы укрепить успехи в ядерном разоружении также на срок после 2021 года», - отмечается в заявлении.

Напомним, в НАТО возложили ответственность за выход США из договора РСМД на Россию, которая не соблюдает условий документа.

Как сообщал УНИАН, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности.

Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. Договор призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

2 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает Договор по РСМД, и в Альянсе знают о новой российской ракетной системе 9М729.