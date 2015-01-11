Убитых в Париже евреев похоронят в Израиле

Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Глава правительства удовлетворил просьбу семей жертв кровавой террористической атаки на еврейский супермаркет в Париже и отдал распоряжение все профильным правительственным органам оказать содействие в доставке тел для захоронения в Израиле", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой израильского премьера.

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По данным французских СМИ, жертв теракта предадут земле на одном из старейших в мире еврейских кладбищ, которое расположено на склоне Масличной горы в Иерусалиме.

Нетаньяху находится в Париже в компании более чем 40 мировых лидеров, которые принимают участие в грандиозном "Республиканском марше" в память о жертвах недавних терактов во Франции.