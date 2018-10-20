В Индии поезд наехал на толпу: количество жертв возросло

По последним данным, пострадавшими считается 51 человек, 25 из них находятся в тяжелом состоянии.

В результате наезда поезда на толпу, праздновавшую Виджая-дашами в индийском пригороде Амритсара, погиб уже 61 человек.

В больницы были доставлены около 80 человек. По последним данным, пострадавшими считается 51 человек, 25 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Hindustan Times.

После инцидента движение поездов было приостановлено. В администрации железной дороги заявили, что готовы обеспечить всю необходимую помощь пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Индии поезд наехал на зрителей, пришедших на религиозный праздник. Ранее сообщалось что погибло 50 человек.