В Индии поезд наехал на толпу: количество жертв возросло
09:05, 20 октября 2018Мир
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По последним данным, пострадавшими считается 51 человек, 25 из них находятся в тяжелом состоянии.
В Индии поезд въехал в толпу / REUTERS
В результате наезда поезда на толпу, праздновавшую Виджая-дашами в индийском пригороде Амритсара, погиб уже 61 человек.
В больницы были доставлены около 80 человек. По последним данным, пострадавшими считается 51 человек, 25 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Hindustan Times.
После инцидента движение поездов было приостановлено. В администрации железной дороги заявили, что готовы обеспечить всю необходимую помощь пострадавшим.
Как сообщал УНИАН, 19 октября в Индии поезд наехал на зрителей, пришедших на религиозный праздник. Ранее сообщалось что погибло 50 человек.
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