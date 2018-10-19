В Индии поезд врезался в толпу: более 50 погибших (фото, видео)
21:14, 19 октября 2018Мир
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Инцидент произошел во время религиозного праздника Виджая-дашами.
В Индии поезд въехал в толпу / REUTERS
На севере Индии поезд врезался в зрителей, пришедших на религиозный праздник. Погибли, по предварительным данным, более 50 человек. Число раненых уточняется.
Инцидент произошел во время праздника Виджая-дашами в пригороде Амритсара, сообщает Meduza со ссылкой на The Indian Express.
Зрители стояли на железнодорожных путях, наблюдая за сожжением гигантских фигур и фейерверками. Предполагается, что они могли не слышать приближающийся поезд.
На севере Индии поезд въехал в толпу, 50 человек погибло
Как сообщал УНИАН, в апреле в канадском Торонто фургон въехал в толпу, погибло 10 человек.
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