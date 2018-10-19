В Индии поезд врезался в толпу: более 50 погибших (фото, видео)

Инцидент произошел во время религиозного праздника Виджая-дашами.

На севере Индии поезд врезался в зрителей, пришедших на религиозный праздник. Погибли, по предварительным данным, более 50 человек. Число раненых уточняется.

Инцидент произошел во время праздника Виджая-дашами в пригороде Амритсара, сообщает Meduza со ссылкой на The Indian Express.

Зрители стояли на железнодорожных путях, наблюдая за сожжением гигантских фигур и фейерверками. Предполагается, что они могли не слышать приближающийся поезд.

Как сообщал УНИАН, в апреле в канадском Торонто фургон въехал в толпу, погибло 10 человек.