"Самая разыскиваемая" в связи с терактами женщина Франции сбежала в Сирию - СМИ
01:21, 11 января 2015Мир
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Хаят Бумеддьен является подругой парижского террориста.
REUTERS
Подозреваемая в причастности к терактам, произошедшим на территории Франции в минувшие дни, Хаят Бумеддьен, пересекала границу между Турцией и Сирией 8 января.
Как пишет РИА Новости, об этом в субботу сообщила радиостанция RTL.
По данным радиостанции, 2 января девушка забронировала билет на самолет по рейсу Мадрид-Стамбул.
Читайте такжеВо Франции сохраняют максимальный уровень террористической угрозыВозможная сообщница 32-летнего Амеди Кулибали, подозреваемого в убийстве сотрудницы полиции и захвате заложников, в результате которого он был ликвидирован, Бумеддьен в настоящее время является, по сообщениям СМИ, "самой разыскиваемой женщиной на территории Франции".
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