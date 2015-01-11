"Самая разыскиваемая" в связи с терактами женщина Франции сбежала в Сирию - СМИ

Подозреваемая в причастности к терактам, произошедшим на территории Франции в минувшие дни, Хаят Бумеддьен, пересекала границу между Турцией и Сирией 8 января.

Как пишет РИА Новости, об этом в субботу сообщила радиостанция RTL.

По данным радиостанции, 2 января девушка забронировала билет на самолет по рейсу Мадрид-Стамбул.

Читайте такжеВо Франции сохраняют максимальный уровень террористической угрозыВозможная сообщница 32-летнего Амеди Кулибали, подозреваемого в убийстве сотрудницы полиции и захвате заложников, в результате которого он был ликвидирован, Бумеддьен в настоящее время является, по сообщениям СМИ, "самой разыскиваемой женщиной на территории Франции".