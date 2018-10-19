Хэллоуин - 2018: лучшие места в мире, где стоит отпраздновать День всех святых (видео)

Хэллоуин, или канун Дня всех святых, отмечается 31 октября.

Этот праздник традиционно празднуется в англоязычных странах, и для Украины он относительно молод. Праздник Хэллоуина имеет немало неотъемлемых традиций. Это и знаменитый ритуал "кошелек или жизнь", и вырезание фонаря из тыквы, и украшения себя и своего жилища.

Если вы хотите почувствовать настоящий дух Хеллоуина, отправляйтесь туда, где окунуться в атмосферу праздника проще простого.

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Нью-Йорк – США

Уже в начале октября в Нью-Йорке начинается тыквенное безумие.

В кафе подают тыквенные блюда, а косметические бренды выпускают мыло и свечи с ароматом тыквы. Дома украшают скелетами, кусты - оплетают паутиной, а возле входа в дом можно увидеть могилки.

Хозяйки готовят специальное угощение к столу и закупают много сладостей для ряженых.

Лондондерри - Ирландия

Во время четырехдневного фестиваля город становится похожим на декорации фильма ужасов. Здесь проходят костюмированные шествия, устраивают фейерверки, проводят ночные туры и выступают фокусники. Если в день фестиваля вы зайдете в ресторан без костюма, бармен может отказать вам в выпивке.

Лимож – Франция

На Хэллоуин в городе можно наблюдать впечатляющий парад призраков, вампиров и гоблинов. Официанты и сотрудники отелей меняют ежедневную форму на маскарадные костюмы, а кафе и рестораны предлагают посетителям «ведьмовское меню».

Трансильвания – Румыния

Одним из самых популярных мест празднования Хэллоуина является замок графа Дракулы в Румынии.

Ночью сюда съезжаются сотни людей, одетых в костюмы любимых персонажей. На Хеллоуин туристы могут приобщиться к загробной жизни и переночевать в гробу.