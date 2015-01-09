В Париж на марш памяти приедет ряд лидеров европейских государств. Порошенко также едет

23:46, 09 января 2015
Мир
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Италии Маттео Ренци примут участие в демонстрации против терроризма и в память о погибших в Charlie Hebdo. 

REUTERS

Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, акция пройдет в Париже в воскресенье, 11 января.

Свое согласие на участие в демонстрации также подтвердили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и председатель правительства Испании Мариано Рахой.

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Свое участие в событии в пятницу поздно вечером подтвердил президент Петр Порошенко.

Ожидается, что в марше примут участие сотни тысяч людей.

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