Президент Франции выступит с телеобращением к нации после ликвидации террористов

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Череда терактов и ЧП началась во Франции утром 7 января, когда двое злоумышленников ворвались в редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа и открыли огонь по находившимся там людям. Погибли 12 человек, в том числе двое полицейских, нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Подозреваемыми в атаке на издание были объявлены двое мужчин в возрасте 32 и 34 лет — братья Саид и Шериф Куаши. Сегодня утром они были локализованы в местечке Даммартен-ан-Гоэль, а около 17.00 ликвидированы во время штурма силами спецназа.

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Утром 8 января в южном пригороде Парижа Монруж неизвестный из автоматического оружия расстрелял сотрудницу полиции и агента дорожной службы, после чего скрылся с места преступления. Молодая женщина погибла, мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. С учетом происшествий в городе французские власти расценили это как теракт.

Сегодня днем мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил не менее пяти человек в заложники. Спецназ начал штурм магазина параллельно с операцией в Даммартен-ан-Гоэль, преступник был ликвидирован на месте. По предварительным данным, захватчиком был 32-летний Амеди Кулибали.