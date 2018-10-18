Евросоюз отменил внеочередной саммит по Brexit

Ожидалось, что на этом саммите будет окончательно принято соглашение о Brexit, однако пока никаких договоренностей в основных спорных вопросах достигнуто не было.

Лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение отменить внеочередной саммит по выходу Великобритании из ЕС, который был назначен на 17-18 ноября.

Такое решение они приняли на саммите ЕС в Брюсселе, который начался 17 октября, передает Reuters.

Ожидалось, что на этом саммите будет окончательно принято соглашение о Brexit, однако пока никаких договоренностей в основных спорных вопросах достигнуто не было.

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На саммите, который сейчас проходит в Брюсселе, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с речью перед лидерами ЕС, которые после этого обсудили возможность выхода Британии из состава Европейского союза без какой-либо сделки.

По словам европейских дипломатов, заявление Мэй было далеко от "решающего прогресса", а потому было решено пока отложить саммит по Brexit. Теперь у премьера Британии будет чуть больше времени на решение внутренних политических проблем, которые, по мнению ЕС, и мешают принятию соглашения.

Накануне саммита председатель Совета ЕС Дональд Туск заявил, что сценарий, по которому Великобритания выйдет из Евросоюза вообще без какого-либо соглашения пока наиболее вероятен, чем когда-либо.