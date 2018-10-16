Туск заявил о высокой вероятности нерегулируемого Brexit

Дональд Туск считает, что Лондон и ЕС могут так и не подписать соглашения о Brexit.

Президент Европейского Совета Дональд Туск считает, что риск выхода Великобритании из ЕС без подписания соглашения высокий, "как никогда ранее".

Об этом Туск отметил в понедельник, 15 октября, в своем приглашении на саммит в Брюсселе, адресованном лидерам 28 стран ЕС. Саммит должен начаться 17 октября и основной его темой будет именно Brexi, пишет DW.

Прийти к соглашению с Лондоном, пишет Туск, "оказалось сложнее, чем кое-кто ожидал". При этом Туск подчеркнул, что надежду еще не потеряно и обе стороны сохраняют добрую волю продолжать переговорный процесс.

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Тем временем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что соглашение между Лондоном и Брюсселем и до сих пор "достижимо". "Условия нашего выхода сейчас четкие", - заявила Мэй, выступая перед депутатами нижней палаты парламента Великобритании.

"Мы достигли реального прогресса за последние недели как относительно соглашения о выходе, так и по политической декларации относительно наших будущих отношений", - отметила Мэй.

На саммите ЕС Тереза Мэй представит оценку Лондоном переговоров. После этого главный представитель ЕС на переговорах Мишель Барнье озвучит свои рекомендации, а 27 лидеров стран ЕС примут решение относительно дальнейшей судьбы переговоров с британцами.

Напомним, ранее Туск предложил Лондону торговые отношения после Brexit на условиях всеобъемлющего соглашения, подобного CETA, что ранее было подписано с Канадой.

Одним из самых сложных вопросов Brexit остается режим границы между Ирландией и Северной Ирландией.