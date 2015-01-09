СМИ: На юге Франции заложников захватили в ювелирном магазине (фото)

Новый захват заложников произошел в пятницу в ювелирном магазине в центре города Монпелье, передают РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Информация о захвате заложников поступила вскоре после освобождения взятых в плен посетителей кошерного магазина в Париже.

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Как передает портал 20minutes.fr, в руках злоумышленников находятся от одного до двух человек.

#BREAKING -3rd hostage situation at #Montpellier jeweller. 2 gunmen, 1-2 hostages. Some reports of robbery gone wrong pic.twitter.com/oJTA6oY6aI — leungfaye (@leungfaye) January 9, 2015

Квартал, где произошел инцидент, оцеплен. На месте работают правоохранительные органы. Наиболее вероятной версией происшествия пока является ограбление.