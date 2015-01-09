Польша рассчитывает на увеличение количества учений НАТО
Польша рассчитывает на увеличение числа учений НАТО в регионе Балтийского моря в ответ на "беспрецедентную активность" России.
Об этом сказал министр обороны Польши Томаш Семоняк, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Tvn24.
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"То, что происходило в декабре, было беспрецедентным. Ясно, что мы хотим большего внимания к Балтийскому морю", - сказал Томаш Семоняк, добавив, что ответом НАТО в военной сфере может стать увеличение количества учений в регионе.
Министр отметил, что ЕС и НАТО должны быть готовы к многолетним напряженным отношениям с Россией, поскольку пока нет никаких признаков деэскалации конфликта.
"Слишком рано говорить о снятии санкций с России", - сказал Томаш Семоняк и добавил, что санкции являются достаточно эффективным средством давления на Россию.