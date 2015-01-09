​Польша рассчитывает на увеличение количества учений НАТО

Об этом сказал министр обороны Польши Томаш Семоняк, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Tvn24.

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"То, что происходило в декабре, было беспрецедентным. Ясно, что мы хотим большего внимания к Балтийскому морю", - сказал Томаш Семоняк, добавив, что ответом НАТО в военной сфере может стать увеличение количества учений в регионе.

Министр отметил, что ЕС и НАТО должны быть готовы к многолетним напряженным отношениям с Россией, поскольку пока нет никаких признаков деэскалации конфликта.

"Слишком рано говорить о снятии санкций с России", - сказал Томаш Семоняк и добавил, что санкции являются достаточно эффективным средством давления на Россию.