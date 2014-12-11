Польша подписала контракт с США на поставку высокоточных ракет к истребителям

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства. "Мы никогда в истории не имели такого современного оружия как то, которое получим благодаря подписанию этого соглашения", - сказал вице-премьер-министр и глава оборонного ведомства Польши Томаш Семоняк во время торжественного подписания соглашения.

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В министерстве отметили, что закупка новых ракет планировалась в рамках модернизации вооруженных сил, а согласие на продажу этих ракет американского концерна Lockheed Martin должен был дать конгресс США.

Польское информационное агентство РАР сообщает, что за 40 ракет JASSM вместе с программным обеспечением, необходимым для их использования на польских F-16, Польша заплатит около $250 млн.

Агентство отметило, что эти ракеты являются высокоточным оружием, способным поражать цель на расстоянии до 370 км и переносить боеголовки весом 450 кг.

Томаш Семоняк отметил, что закупка этого оборудования планировалась еще до вторжения России в Украину в начале этого года, но эта ситуация подтвердила необходимость улучшения технического оснащения польской армии.

Он сказал, что единственное, что его беспокоит, это факт, что Польше придется так долго ждать доставку этих ракет. По данным РАР, эти ракеты смогут использоваться польскими вооруженными силами только в первой половине 2017 года.