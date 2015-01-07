В Новой Зеландии пассажиры успели выпрыгнуть из падающего самолета

В Новой Зеландии потерпел крушение пассажирский самолет. Как передает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press, пассажирам и экипажу удалось спастись.

Аварийная ситуация с самолетом авиакомпании Skydive Taupo произошла в районе озера Таупо, расположенного на Северном острове Новой Зеландии. На борту находились 13 человек: шесть пассажиров, шесть членов экипажа и командир корабля.

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После того как лайнер начал терять высоту, бортпроводники обеспечили всех парашютами. По данным Sun Herald, пассажиры выпрыгивали из самолета в тандеме с членами экипажа. Последняя пара покинула лайнер за несколько секунд до того, как воздушное судно рухнуло в озеро. Пилоту также удалось спастись, он смог самостоятельно добраться до берега.

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Как рассказала пресс-секретарь полиции Ким Перкс (Kim Perks), пассажиры и члены экипажа прошли медицинское обследование. Серьезных травм никто не получил.

BBC уточняет, что на борту самолета летела группа парашютистов. Спортсмены успели надеть парашюты и парами с другими пассажирами выпрыгнули из терпящего бедствие самолета.