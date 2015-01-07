Спасатели обнаружили хвостовую часть авиалайнера AirAsia (фото)

Индонезийские спасатели, работающие в зоне поисков авиалайнера AirAsia, обнаружили хвостовую часть самолета, в которой могут находиться так называемые черные ящики.

Об этом заявил в среду в Джакарте журналистам глава национального поискового и спасательного агентства Индонезии Бамбанг Соэлистио, сообщает ТАСС.

Зона поисков самолета AirAsia расширена на восток

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"Мы обнаружили хвостовую часть самолета, - отметил Соэлистио. - На сегодняшний день это было нашей главной задачей". Хвостовая часть авиалайнера была найдена специалистами-дайверами, принимающими участие в поисковой операции.

28 декабря 2014 года самолет AirAsia примерно через 40 минут после вылета из индонезийского города Сурабая в Сингапур исчез с экранов радаров, находясь в районе острова Калимантан. На его борту находились 155 пассажиров и семь членов экипажа.