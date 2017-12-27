В России признали, что ракета "Союз" упала из-за перепутанных космодромов

Стартовавшая с космодрома "Восточный" ракета-носитель "Союз-2.1б", потерпевшая аварию, была настроена на старт с космодрома Байконур.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире одного из российских телеканалов, пишет ТАСС.

"Настройки [ракеты] действительно были под Байконур: не посчитали азимут", - сообщил Рогозин. Он также подчеркнул, что выводы комиссии по аварии будут носить "жесткий и объективный характер".

Читайте также"Не в ту сторону": Роскосмос озвучил официальную причину падения российских спутников в Атлантический океан

При этом Рогозин заявил, что не принимает в качестве оправданий ссылки на "софт, который делали 20 лет назад".

Вице-премьер добавил, что в руководстве госкорпорацией "Роскосмос" есть системные ошибки. "Для того, чтобы создать такую сложную систему, нужно отвечать комплексно и системно за эту систему", - подчеркнул Рогозин.

Ранее стало известно, что разгонный блок "Фрегат" после отделения от ракеты "Союз 2.1б", стартовавшей с космодрома "Восточный", сошел с орбиты из-за неправильного маневра. По данным источника, "Союз-2.1б" был запрограммирован для пуска не с "Восточного", а с "Байконура", поэтому и произошли такие маневры.

Также в России выдвигали версию, что в неудачном запуске "Союза-2.1б" с космодрома "Восточный" виноват благовещенский епископ Лукиан, который освящал ракету-носитель перед стартом.

Напомним, 2 июля 2013 года российская ракета-носитель «Протон-М» упала и взорвалась на космодроме «Байконур». Как выяснило следствие, в 2011 году при установке на ракету-носитель «Протон-М» датчиков угловых скоростей в канале рыскания их разместили неправильно - с поворотом на 180 градусов от штатного положения. В результате была искажена работа системы управления ракеты-носителя, что вызвало ее падение и разрушение.