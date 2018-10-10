Зверское убийство журналистки в Болгарии: подозреваемого румына украинского происхождения отпустят на свободу

Гражданин Румынии будет отпущен на свободу без предъявления обвинений.

В Болгарии полиция задержала гражданина Румынии украинского происхождения в рамках расследования жестокого убийства журналистки Виктории Мариновой.

Начальник полиции города Русе Теодор Атанасов рассказал, что мужчину задержали на 24 часа, правоохранители проверяют его алиби. Об этом сообщает Reuters.

Чуть позже Атанасов сообщил, что гражданин Румынии будет отпущен на свободу без предъявления обвинений.

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"Наша работа продолжается. Пока нет фактов и обстоятельств, о которых мы можем объявить. Румынский гражданин должен быть освобожден», - сказал глава полиции Русе.

Как сообщал УНИАН, 6 октября в городе Русе в Болгарии убили 30-летнюю журналистку Викторию Маринову. Ее избили, изнасиловали и задушили. Во время последнего выпуска программы, которую вела Маринова, она представила двух журналистов, расследующих предполагаемые случаи коррупции, в которые были вовлечены средства Евросоюза. Ведущая сказала, что ее программа проведет аналогичные расследования.

Следствие рассматривает несколько версий убийства Мариновой. Речь идет о случайном нападении и об убийстве, которое связано с ее работой.