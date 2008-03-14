Джордж Буш в Киеве встретится с Ющенко и Тимошенко
...и после этого отправится на саммит НАТО
Президент США Джордж БУШ с супругой Лорой БУШ посетят Украину, Румынию и Хорватию в апреле 2008 года.
Как сообщили УНИАН в Посольстве США в Украине, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.
Цель поездки Дж.БУША – “поддержать продвижение свободы и демократии и укрепить Североатлантический альянс в его противостоянии вызовам ХХІ века”.
1 апреля в Киеве у Президента США предусмотрена программа, которая будет включать встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.
После Украины Дж.БУШ посетит Бухарест (Румыния) для участия в саммите НАТО 2-4 апреля.
В ходе саммита планируются двусторонние встречи Дж.БУША с Президентом и премьер-министром Румынии и с Генеральным секретарем НАТО. Также Президент США встретится с лидерами стран, которых союзники решат пригласить присоединиться в НАТО на саммите в Бухаресте.
Кроме того, Президент США посетит Хорватию, где встретится с Президентом и премьер-министром Хорватии.