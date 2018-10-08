цей матеріал доступний українською

Юнкер спародировал танец Терезы Мэй (видео)

23:34, 08 октября 2018
Мир
1286 0
Жан-Клод Юнкер / REUTERS

Перед выступлением в Брюсселе, стоя за трибуной, он сделал пару танцевальных движений, которые очень напоминали те, которые ранее исполнила Мэй. Видео публикует Newsweek.

Читайте также"Я не готов к ссоре с РФ": глава Еврокомиссии сделал неожиданное заявление

Однако официальный представитель Юнкера опроверг тот факт, что глава ЕК подшутил над британским премьером, передает Sky News. По его словам, небольшой танец Юнкера «был всего лишь импровизацией».

В начале октября Мэй, выходя на сцену на съезде консерваторов, станцевала под песню группы ABBA «Dancing Queen».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Юнкер#Тереза Мэй#пародия