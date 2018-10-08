Юнкер спародировал танец Терезы Мэй (видео)

Перед выступлением в Брюсселе, стоя за трибуной, он сделал пару танцевальных движений, которые очень напоминали те, которые ранее исполнила Мэй.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер спародировал недавний танец британского премьера Терезы Мэй.

Перед выступлением в Брюсселе, стоя за трибуной, он сделал пару танцевальных движений, которые очень напоминали те, которые ранее исполнила Мэй. Видео публикует Newsweek.

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Однако официальный представитель Юнкера опроверг тот факт, что глава ЕК подшутил над британским премьером, передает Sky News. По его словам, небольшой танец Юнкера «был всего лишь импровизацией».

В начале октября Мэй, выходя на сцену на съезде консерваторов, станцевала под песню группы ABBA «Dancing Queen».