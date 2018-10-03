Тряхнула стариной: Мэй "зажгла" под хит ABBA на съезде Консервативной партии (видео)
16:06, 03 октября 2018Курьёзы
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Мэй пританцовывая вышла на сцену, после чего сделала несколько зажигательных движений и немного подпела хиту ABBA.
Тереза Мэй / REUTERS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на съезде Консервативной партии появилась на сцене под песню группы ABBA «Dancing Queen».
Мэй пританцовывая вышла на сцену, после чего сделала несколько зажигательных движений и немного подпела хиту ABBA. Об этом сообщает Reuters.
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Перед началом речи она также поблагодарила собравшихся «за теплый прием».
«Я должна просто предупредить: извините, если я отключусь во время речи. Я не спала всю ночь, склеивала задник сцены», — пошутила Мэй.
Ранее сообщалось, что танец Терезы Мэй в Кейптауне попал на видео и вызвал недоумение в социальных сетях.
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