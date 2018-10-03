Тряхнула стариной: Мэй "зажгла" под хит ABBA на съезде Консервативной партии (видео)

Мэй пританцовывая вышла на сцену, после чего сделала несколько зажигательных движений и немного подпела хиту ABBA.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на съезде Консервативной партии появилась на сцене под песню группы ABBA «Dancing Queen».

Мэй пританцовывая вышла на сцену, после чего сделала несколько зажигательных движений и немного подпела хиту ABBA. Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеПовторила на бис: премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке (видео)

Перед началом речи она также поблагодарила собравшихся «за теплый прием».

«Я должна просто предупредить: извините, если я отключусь во время речи. Я не спала всю ночь, склеивала задник сцены», — пошутила Мэй.

Ранее сообщалось, что танец Терезы Мэй в Кейптауне попал на видео и вызвал недоумение в социальных сетях.