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Экс-госсекретарь США назвала Трампа «подарком» Путину

01:09, 08 октября 2018
Мир
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Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS

Она заявила в интервью американскому телеканалу CNN, что Россия изо всех сил старается подавить американскую демократию и пытается поссорить Соединенные Штаты с их союзниками, а также предположила, что Трамп видит «какое-то родство с Путиным».

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«И я думаю, что Трамп во многом является подарком Путину, в том смысле, что он пытается объяснить, почему мы должны иметь дело с этими европейцами или почему мы должны иметь какое-либо отношение к НАТО», — сказала Олбрайт.

Она также нашла противоречия в том, как Трамп сотрудничает с союзниками по поводу антироссийских санкций и тем, как американский лидер отзывается о своем коллеге.

В прошлом году сообщалось, что Олбрайт призвала Трампа не встречаться с Ким Чен Ыном.

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Теги: #подарок#Дональд Трамп#Владимир Путин