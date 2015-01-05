МИД Греции: Украинский конфликт создает проблемы в отношениях РФ и Греции

Об этом в интервью местной радиостанции Athina 9,84 заявил заместитель главы греческого МИД Димитрис Куркулас, сообщает ТАСС.

По его словам, РФ является стратегическим партнером ЕС и Греции. Куркулас при этом добавил, что события в Украине – это "не только европейская тема, но и международная проблема".

"Так как этот кризис развивается по соседству, Европа непосредственно в него вовлечена и имеет огромные интересы, ибо основная цель европейской интеграции - это укрепление мира и сотрудничества на всем европейском континенте", - отметил замглавы МИД Греции.

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"Мы (Греция) работаем над тем, чтобы было найдено как можно скорее дипломатическое политическое решение, взаимоприемлемое для всех сторон. Потому что, конечно, этот кризис создает много проблем в наших отношениях с Российской Федерацией, которая является стратегическим партнером Европейского союза и Греции", - сказал Куркулас.