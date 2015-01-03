Сенатор Маккейн возглавит комитет по делам вооруженных сил - СМИ
Сегодня, 3 января 2015 года, Джон Маккейн вступит в должность главы комитета по делам вооруженных сил сената Конгресса США.
За последний год он почти неизменно был в числе соавторов самых жестких законопроектов в отношении военной агрессии на территории Украины . В частности, в апреле сенатор вместе со своими коллегами-республиканцами предлагал законодательно оформить «противостояние российской агрессии», настаивая, в частности, на необходимости поставок в Украину тяжелого вооружения. «Дайте им оружие, которое им необходимо, дайте им средства, которые им нужны, дайте им возможность сражаться, и они будут сражаться», - говорил коллегам Маккейн, сообщает gazeta.ru.
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В мае Маккейн стал соавтором законопроекта о предоставлении Украине статуса союзника США вне НАТО.
Как отмечают американские эксперты, сенатор намерен отстаивать необходимость поставок вооружения в Украину и на посту председателя комитета по делам вооруженных сил.
«Он станет тем самым значительным военным умом, который, работая в сенате, сможет придать остроту военной стратегии и политическим решениям», - уверен политконсультант Кристофер Нейвим, участвовавший в различных избирательных кампаниях республиканцев.