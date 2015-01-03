В России застрелился начальник МВД одной из республик
Глава МВД по республике Марий Эл Вячеслав Бучнев застрелился на своем рабочем месте. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД России в субботу, 3 января.
«Да, мы подтверждаем информацию о самоубийстве Вячеслава Бучнева», — сказал сотрудник пресс-службы МВД, сообщает Дождь.
Ранее 3 января о самоубийстве Бучнева в своем твиттере сообщилдепутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн. По его мнению, Бучнев застрелился, чтобы избежать позора, так как после праздников на него якобы должны были завести уголовное дело о превышении должностных полномочий за присвоение трех квартир.
Читайте такжеВ Сумах мужчина "взорвал" квартиру из-за нежелания жить дальше. Пострадали три человека
Между тем, источник в правоохранительных органах рассказалагентству ТАСС, что у министерства внутренних дел не было претензий к работе главы МВД по Марий Эл.
В пресс-службе МВД агентству рассказали, что с 26 декабря по 8 января Бучнев находился в отпуске, однако иногда появлялся на работе.
«Сегодня он тоже пришел на работу, на месте был его секретарь, который через некоторое время услышал выстрел в его кабинете», — сказал собеседник ТАСС.
По его словам, на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Кроме того, он сообщил, что в МВД решили направить в Марий Эл сотрудников Центрального аппарата по линии главного управления собственной безопасности (ГУСБ) и инспекции по личному составу, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.