В России застрелился начальник МВД одной из республик

«Да, мы подтверждаем информацию о самоубийстве Вячеслава Бучнева», — сказал сотрудник пресс-службы МВД, сообщает Дождь.

Ранее 3 января о самоубийстве Бучнева в своем твиттере сообщилдепутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн. По его мнению, Бучнев застрелился, чтобы избежать позора, так как после праздников на него якобы должны были завести уголовное дело о превышении должностных полномочий за присвоение трех квартир.

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Между тем, источник в правоохранительных органах рассказалагентству ТАСС, что у министерства внутренних дел не было претензий к работе главы МВД по Марий Эл.

В пресс-службе МВД агентству рассказали, что с 26 декабря по 8 января Бучнев находился в отпуске, однако иногда появлялся на работе.

«Сегодня он тоже пришел на работу, на месте был его секретарь, который через некоторое время услышал выстрел в его кабинете», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Кроме того, он сообщил, что в МВД решили направить в Марий Эл сотрудников Центрального аппарата по линии главного управления собственной безопасности (ГУСБ) и инспекции по личному составу, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.