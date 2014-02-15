МВД считает, что причиной гибели участника Автомайдана могло быть самоубийство

Факт происшествия УНИАН официально подтвердили в прокуратуре Запорожского района, на территории которого обнаружен автомобиль с телом погибшего.

Как рассказал УНИАН заместитель прокурора Запорожского района, Запорожской области Денис Илиенко, действительно, 13 февраля в 9.45 от водителя ставшего свидетелем произошедшего поступило сообщение, что на дороге между селами Червоный Яр и Ивангород горит автомобиль Тойота-Корола. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС. После тушения в полностью сгоревшем автомобиле было обнаружено тело мужчины, предположительно владельца авто.

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На сегодняшний день назначен ряд экспертиз с целью установить причины возгорания и очаг возгорания, также проводится ДНК-экспертиза останков тела. По предварительным данным, погибший местный предприниматель — владелец авто.

Поскольку однозначно причина гибели не установлена материал внесен в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 — убийство. Создана следственно-оперативная группа, которая на данный момент, по словам Илиенко, рассматривается 5 версий произошедшего.

«На сегодняшний день рассматривается ряд версий. В частности, установлено, что на погибшего были взяты кредиты в нескольких банках и на протяжении длительного времени он пытался их погашать переаккредитовываясь. Также с разговора с родными установлено, что в последнее время под давлением личных проблем погибший неоднократно заговаривал об самоубийстве», - рассказал Илиенко, отметив, что в разработке еще несколько версий.