ВВС: В районе аварии авиалайнера AirAsia найдены два крупных объекта
Объекты находятся на глубине 30 метров. Спасатели пытаются получить изображение объектов при помощи специального оборудования
Спасатели обнаружили два крупных объекта на месте катастрофы авиалайнера AirAsia в Яванском море, пишет ВВС-Украина со ссылкой на руководителя поисково-спасательной операции.
Объекты находятся на глубине 30 метров. Спасатели пытаются получить изображение объектов при помощи специального оборудования.
Раньше сообщалось, что было найдено еще несколько тел погибших. В общей сложности уже обнаружено 30 тел.
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На борту самолета Airbus А320, следовавшего из индонезийского города Сурабайя в Сингапур, находились 162 человека - пассажиры и члены экипажа.
В их числе были 157 граждан Индонезии, трое граждан Южной Кореи, один малазиец и один гражданин Сингапура.
Поиски самолета были прекращены вечером в пятницу из-за высоких волн в районе катастрофы, которые достигали нескольких метров в высоту.
Кроме погоды, поиски самолета и бортовых самописцев усложнены тем, что зона поисков является кладбищем кораблей.
Этот район во время Второй мировой войны был местом двух больших боев между флотами Японии и союзников.