ВВС: В районе аварии авиалайнера AirAsia найдены два крупных объекта

Спасатели обнаружили два крупных объекта на месте катастрофы авиалайнера AirAsia в Яванском море, пишет ВВС-Украина со ссылкой на руководителя поисково-спасательной операции.

Объекты находятся на глубине 30 метров. Спасатели пытаются получить изображение объектов при помощи специального оборудования.

Раньше сообщалось, что было найдено еще несколько тел погибших. В общей сложности уже обнаружено 30 тел.

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На борту самолета Airbus А320, следовавшего из индонезийского города Сурабайя в Сингапур, находились 162 человека - пассажиры и члены экипажа.

В их числе были 157 граждан Индонезии, трое граждан Южной Кореи, один малазиец и один гражданин Сингапура.

Поиски самолета были прекращены вечером в пятницу из-за высоких волн в районе катастрофы, которые достигали нескольких метров в высоту.

Кроме погоды, поиски самолета и бортовых самописцев усложнены тем, что зона поисков является кладбищем кораблей.

Этот район во время Второй мировой войны был местом двух больших боев между флотами Японии и союзников.