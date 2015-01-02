В Азербайджане запретили регистрацию брака без справки о состоянии здоровья

Эта мера необходима для того, чтобы одна из сторон брака могла обратиться в суд о признании брака недействительным в случае, если другая сторона намеренно скрыла информацию о заболеваниях, приводящих к кожно-венерическим болезням и иммунодефициту человека, передает Lenta.ru

Обследование является бесплатным и будет проводиться в государственных и муниципальных медицинских учреждениях по месту жительства. Тем временем информация о его результатах для представителей ЗАГСов будет закрыта, поскольку является врачебной тайной.