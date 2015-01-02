В Азербайджане запретили регистрацию брака без справки о состоянии здоровья
02:59, 02 января 2015Мир
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В Азербайджане 1 января 2015 года вступили в силу изменения в Семейный кодекс, согласно которым лица, которые желают вступить в брак, вместе с заявлением должны принести в ЗАГС справку о медицинском обследовании.
В Азербайджане начали действовать поправки в Семейный кодекс / wikimedia.org
Эта мера необходима для того, чтобы одна из сторон брака могла обратиться в суд о признании брака недействительным в случае, если другая сторона намеренно скрыла информацию о заболеваниях, приводящих к кожно-венерическим болезням и иммунодефициту человека, передает Lenta.ru
Обследование является бесплатным и будет проводиться в государственных и муниципальных медицинских учреждениях по месту жительства. Тем временем информация о его результатах для представителей ЗАГСов будет закрыта, поскольку является врачебной тайной.
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