СМИ: посольство Эстонии в Астане стало контактным центром НАТО в Казахстане

Об этом сообщили в пресс-службе эстонского министерства иностранных дел, передают РИА Новости.

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"Деятельность посольства Эстонии как контактного посольства НАТО свидетельствует о доверии Североатлантического альянса к нам и расширяет каналы связи как в НАТО, так и в контактном государстве. Ожидается, что Эстония станет надежным мостом в отношениях между НАТО и Казахстаном",- говорится в сообщении.

Система контактных посольств была создана в 1992 году для поддержки работы Североатлантического совета по партнерству и является одним из каналов знакомства с политикой НАТО в государствах-партнерах. Главной задачей контактного посольства является знакомство с целями и деятельностью НАТО, а также создание и укрепление контактов в государстве пребывания.