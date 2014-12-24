Минобороны РФ угрожает НАТО полным разрывом отношений

Вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к полному разрыву отношений России и НАТО, сообщил РИА Новости в среду заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов.

Таким образом он прокомментировал решение парламента Украины об отмене внеблокового статуса.

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"Пока решение парламента Украины о выходе из внеблокового статуса не угрожает безопасности России, так это решение политическое, но если это решение в дальнейшем приобретет военный смысл (вступление в НАТО), то мы будем действовать адекватно. Тогда с НАТО у нас будет полный разрыв, восстановить который будет практически невозможно", — сказал Антонов.