Минобороны РФ угрожает НАТО полным разрывом отношений
14:25, 24 декабря 2014Политика
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Заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к полному разрыву отношений между Россией и НАТО, восстановить которые будет практически невозможно.
REUTERS
Вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к полному разрыву отношений России и НАТО, сообщил РИА Новости в среду заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов.
Таким образом он прокомментировал решение парламента Украины об отмене внеблокового статуса.
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"Пока решение парламента Украины о выходе из внеблокового статуса не угрожает безопасности России, так это решение политическое, но если это решение в дальнейшем приобретет военный смысл (вступление в НАТО), то мы будем действовать адекватно. Тогда с НАТО у нас будет полный разрыв, восстановить который будет практически невозможно", — сказал Антонов.
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