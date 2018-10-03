Десятки тысяч митингующих заблокировали парламент в Ереване (фото, видео)

При этом силы правопорядка в армянской столице контролируют ситуацию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку министров и губернаторов от партии "Процветающая Армения" и Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн".

Об этом он заявил во вторник, 2 октября, выступая на митинге в центре Еревана, передает DW. Глава правительства также сообщил, что подаст в отставку сразу после того, как вступят в силу указы об увольнении министров и губернаторов.

По данным "Интерфакса", Пашинян ранее уже подписал данные указы и зачитывал на митинге их тексты. При этом он сообщил, что вице-премьер Мгер Григорян, являющийся членом "Процветающей Армении", "выразил желание остаться" и продолжить работу в составе правительства.

По словам Пашиняна, он продолжит после отставки исполнять обязанности главы правительства, поскольку "так предусмотрено конституцией". После его ухода с премьерского поста у Национального собрания будет в общей сложности 14 дней, чтобы избрать его преемника, а если это сделать не удастся, то будут проведены внеочередные парламентские выборы, заявил далее глава правительства. "Но мы с народом сможем не позволить парламенту избрать нового премьера", - заверил Пашинян.

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Он также призвал "искоренить с политического поля" своих политических соперников. "Республиканская партия и содействующие ей силы официально объявили в Армении о контрреволюции, но не получится. Нет шансов, потому что народ победил, и никто не может отобрать у него эту победу", - подчеркнул Пашинян, выступая на митинге.

По данным корреспондента DW, перед парламентом в центре Еревана собрались несколько десятков тысяч человек. Они заблокировали здание, в котором находятся депутаты и журналисты. Сторонники Пашиняна требуют роспуска парламента.

Акция протеста проходит и во втором по величине городе Армении Гюмри на севере страны. По данным местных СМИ, несколько сотен автомобилей с протестующими выехали по направлению к Еревану.

Между тем ранее партия "Дашнакцутюн" сама отозвала своих министров из правительства страны в связи с "напряженной ситуацией и атмосферой преград". Об этом сообщил представитель партии Арсен Амбарцумян в эфире телеканала "Еркир медиа".

После выступления на митинге Пашинян проследовал в здание парламента, вместе с ним на территорию парка парламента ворвались несколько сотен участников митинга. Однако у входа в здание их остановили оппозиционные депутаты и сотрудники службы безопасности, поскольку вход в него осуществляется только по пропускам. Силы правопорядка контролируют ситуацию.

"У меня как премьера есть право в любой момент войти в здание парламента. Я намерен провести переговоры с находящимися там депутатами по вопросу преодоления создавшейся политической ситуации", - заявил глава правительства. Его сторонники остались перед парламентом в ожидании окончания переговоров Пашиняна с депутатами.