В новогоднем обращении Лукашенко пожелал Украине мира

Об этом говорится в новогоднем обращении Лукашенко к белорусскому народу.

"Уходящий год внезапно и трагически доказал нам подлинную ценность мира. Он показал всем нам – любые житейские проблемы отступают на задний план, начинают казаться мелкими и несущественными тогда, когда рвутся снаряды, свистят пули и льется кровь", - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что "нет у человека ничего дороже жизни. И нет права более важного, чем право на жизнь".

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По словам Лукашенко, "нам надо понимать и помнить, на чем основывается подлинный мир. И что является главной угрозой для него".

"Основа подлинного мира – это доброта, терпимость и согласие между людьми. Это готовность прощать чужие ошибки, это способность в чем-то поступаться своими интересами", - отметил белорусский президент.

Как заявил Лукашенко, "семь десятилетий назад мы заплатили за мир миллионами человеческих жизней. Белорусы хорошо знают цену миру и по сегодняшний день сохраняют особо трепетное отношение к нему".

"Уверен, каждый из нас желает скорейшего восстановления мира на земле наших братьев. Это искреннее, душевное чувство нашего народа. Мы, белорусы, желаем мира всем нашим друзьям и соседям. Мы делаем и будем делать все, что от нас зависит, чтобы сберечь его и защитить", - подчеркнул Лукашенко.

"Мир – это основа жизни и процветания. И потому в наступающем 2015 году прежде всего я желаю всем нам мира – мира в душе, мира в семьях, мира в стране", - говорится в обращении Лукашенко.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко рассказал о смысле визитов Лукашенко и Назарбаева в Украину.