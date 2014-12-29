Порошенко рассказал о смысле визитов Лукашенко и Назарбаева в Украину

Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, 29 декабря.

«Украина себя уважает и будет уважать. Никаких компромиссов в вопросах Крыма, Донецка или Луганска не может быть. Ни президент Беларуси Александр Лукашенко, ни президент Казахстана Нурсултан Назарбаев никогда не признавали результаты референдума в Крыму или на Донбассе. Это в том числе и результат наших дипломатических переговоров. Во время визита они подтвердили, что признают территориальную целостность Украины», - сказал Порошенко.

По его словам, переговоры проводятся для того, чтобы заручиться поддержкой других стран мира.

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«Россия сейчас оказывается наедине. И для этого стоит проводить переговоры. Чтобы заручиться поддержкой мира. И для этого и нужны переговоры в январе в Астане», - заявил президент.

Он также пообещал, что Крым вернется в Украину, а Донбасс останется в ее составе.

«Я подчеркиваю, что эти дипломатические усилия спасают жизнь украинских солдат. И они вернут Донбасс и Крым Украине, я вам это обещаю», - подчеркнул Порошенко.