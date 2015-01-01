Сербия возглавила ОБСЕ, приоритет – выполнение Минских договоренностей

Сербия определяет урегулирование ситуации в Украине на основе Минских договоренностей о прекращении огня приоритетом своего председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2015 году.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра, министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича.

«Деэскалация ситуации в Украине на основе соглашения о прекращении огня, которой будут придерживаться все стороны, будет приоритетом Сербии, поскольку она принимает председательство в ОБСЕ в 2015 году», - подчеркнул сегодня в Белграде Дачич.

При этом отмечается, что Сербия представит приоритеты своего председательства перед Постоянным советом ОБСЕ 15 января в Вене (Австрия).

По словам Дачича, для Сербии, которая принимает председательство в организации в год, когда будет отмечаться 40-летие принятия Хельсинского заключительного акта, это председательство будет сложным вызовом и возможностью использовать политическую волю в достижении целей ОБСЕ, особенно что касается продолжающегося кризиса в Украине.

«Мы намерены приложить все наши усилия для поиска политического решения текущих проблем», - подчеркнул Дачич.

Кроме того, Сербия определяет для себя приоритетными задачами преодоление затяжных конфликтов и готова предложить собственный опыт, поскольку сама преодолела конфликтную ситуацию и перешла к развитию демократии.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году в ОБСЕ председательствовала Швейцария.

Швейцария по случаю завершения председательства в Организации по безопасности и сотрудничества в Европе заявила, что кризис в Украине - один из самых тяжелых кризисов после завершения «холодной войны».

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Сербия решила во время своего председательства в ОБСЕ в 2015 году оставить посла Хайди Тальявини специальным представителем организации в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.