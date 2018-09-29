К убийству российских журналистов в Африке может быть причастна ЧВК "Патриот" - СМИ

Возможным мотивом убийства является расследование поставок на африканский континент российского оружия, которое вел убитый журналист Орхан Джемаль.

К убийству российских журналистов в Центральноафриканской Республике может быть причастна действующая там частная военная компания "Патриот".

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на источники в Минобороны РФ, наемника ЧВК "Патриот" и ветерана спецслужб, знакомого с одним из ее боевиков.

Возможным мотивом собеседники считают расследование поставок на африканский континент российского оружия, которое вел убитый журналист Орхан Джемаль.

Ветеран российских спецслужб, знакомый с одним из членов группы, которая, как он утверждает, участвовала в убийстве журналистов, рассказал "Дождю" свою версию событий. По его словам, убийц было трое, их поддерживали две команды - группы обеспечения и прикрытия. Сначала, по его словам, им поставили "задачу по ликвидации", а уже потом - по инсценировке нападения местных грабителей.

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"Поэтому возникли "люди в тюрбанах", которые грабят журналистов ради их фотоаппаратов и видеокамер. Людей перевезли с одного места на другое, разбили стекло, показали следы борьбы", - утверждает собеседник. По его словам, все три команды "были выделены из состава ЧВК "Патриот".

По версии наемника ЧВК "Патриот" и знакомого одного из членов группы, мотивом для убийства журналистов могло стать расследование Джемаля по поводу поставок неучтенного оружия из России в ЦАР.

По информации телеканала, представители ЧВК "Патриот" воевали в Сирии. Отмечалось, что ЧВК формируется в том числе из кадровых российских военнослужащих.

"Согласно данным собеседников "Дождя" в Минобороны, ФСБ, ветеранских структурах и среди наемников, ЧВК "Вагнер" теряет влияние; ей на смену приходят новые военные компании, главная из которых - "Патриот", - сообщает телеканал.

В "Центре управления расследованиями", для которого журналисты снимали фильм о "Вагнере", перед поездкой обсуждали, что контроль над Африкой получают новые ЧВК. "Судя по июньской переписке с Орханом Джемалем, которую предоставил Дождю источник в бывшем ЦУР, журналист понимал, что центр Африки сейчас контролирует не "Вагнер"", - пишет "Дождь".

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Ранее УНИАН сообщал, что в Центральноафриканской Республике убиты три человека, двое из них, судя по найденным пресс-картам, были сотрудниками российской газеты «Известия». Точных данных о третьем у посольства РФ не было. Позже СМИ сообщили, что погибшие опознаны. Убитыми в ЦАР оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Автомобиль погибших обстреляли из засады, водитель выжил.

Российская газета «Известия», при этом, заявила, что ее журналистов в ЦАР в последнее время не было. В городе Сибю, рядом с которым произошло нападение, базируется батальон ЦАР, вооруженный Москвой. В стране присутствуют российские военные инструкторы.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты оформляли свою поездку в страну как туристическую.