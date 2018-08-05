Свидетельство о смерти российского журналиста Орхана Джемаля, которого убили в ЦАР, потерялось - журналист

Из-за потери документа возникли проблемы с подготовкой похорон. В МИД России заявили, что заключение о смерти могло потеряться при перевозке тел иностранной авиакомпанией.

Подписанное консулом России в Центральной Африке свидетельство о смерти российского журналиста Орхана Джемаля потерялось.

Об этом сообщил российский журналист, друг убитого Максим Шевченко на своей странице в Facebook.

"В это невозможно поверить, но родственникам сказали, что "потеряли" заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР. Теперь мы не можем копать могилу и должны ждать, пока они соизволят прислать диппочтой новое. К МИДу нет претензий. А к кому? Кто эти твари?" – написал он.

Заключение о смерти могло потеряться при перевозке тел иностранной авиакомпанией, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Читайте такжеУбитые в ЦАР журналисты могли расследовать связи "вагнеровцев" с местными исламистами – блогеры

"Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в Париж и из Парижа... Но российское посольство в ЦАР, Следственный комитет и МИД на связи для восстановления документа", — написала Захарова в комментарии Шевченко.

Ранее сообщалось, что тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Москву.

Как известно, в Центральноафриканской Республике убиты три человека, двое из них, судя по найденным пресс-картам, были сотрудниками российской газеты «Известия». Точных данных о третьем у посольства РФ не было. Позже СМИ сообщили, что погибшие опознаны.

Убитыми в ЦАР оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Автомобиль погибших обстреляли из засады, водитель выжил. Российская газета «Известия», при этом, заявила, что ее журналистов в ЦАР в последнее время не было.

В городе Сибю базируется батальон ЦАР, вооруженный Москвой. В стране присутствуют российские военные инструкторы.