Глава МИД Британии объяснил, почему России не будет комфортно в мире

По мнению главы британской дипломатии, Кремль, видимо, уже жалеет, что отправил агентов убивать Скрипаля.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сказал, что в мире для России не найдется комфортного места, если она будет прибегать к использованию химического оружия.

Как сообщает Reuters, он добавил, что Москва заплатила слишком высокую дипломатическую цену за использование «Новичка» в Солсбери во время покушения на Сергея Скрипаля.

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Россия же отрицает свою причастность к попытке убить Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе в марте. Но Лондон уверен в причастности Москвы. А премьер-министр Тереза Мэй вместе с другими союзниками Британии устроили самое массовое выдворение российских дипломатов со времен Холодной войны.

По словам Ханта, он откровенно «обменялся точками зрения» с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. При этом он назвал «неприемлемой» отправку двоихагентов ГРУ для применения химического оружия на британской территории.

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«В кулуарах Кремля они наверное думают, было ли на самом деле разумно так делать. Они заплатили очень высокую дипломатическую цену», - сказал британский министр.

«Им нужно понять, что для России не будет комфортного места в мире, если она будет вести себя таким образом», - добавил Хант.