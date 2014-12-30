США отправят эсминец на поиcки пропавшего самолета AirAsia

По просьбе правительства Индонезии американский военный флот направит эсминец USS Sampson, сообщает ZN.UA.

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Боевой корабль должен прибыть в регион и начать поисковую операцию в течение дня. В настоящее время он находится на западе Тихого океана.

В то же время, в районе исчезновения лайнера был замечен дым. На индонезийский остров Белитунг, где предположительно находится описываемое место, отправлены самолеты для проверки этой информации.

Напомним, 28 декабря пропавший с радаров самолет малазийских авиалиний AirAsia. На борту самолета находилось 162 человека, включая экипаж. Большинство пассажиров были гражданами Индонезии, также были граждане Малайзии, Южной Кореи, Великобритании.