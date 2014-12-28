На борт пропавшего над океаном малайзийского самолета не попали 23 человека

23 пассажира, забронировавшие билеты на рейс QZ8501, который пропал во время полета из Индонезии в Сингапур, не явились на регистрацию. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на газету Straits Times, журналисты которой ознакомились со списком пассажиров, среди тех, кто не попал на борт, — 8 женщин, 11 мужчин и трое детей.

Всего на борту лайнера было 155 пассажиров (большинство — граждане Индонезии) и семь членов экипажа.

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Диспетчеры потеряли связь с самолетом Airbus A320 авиакомпании AirAsia, летевшим из индонезийского города Сурабая в Сингапур, минувшей ночью. До этого экипаж с целью избежать плотного облачного слоя намеревался поднять самолет выше — с 9,75 километра до 11,5 километра.

Предположительно, лайнер упал в море в районе острова Белитунг. Именно там в настоящее время проходит поисково-спасательная операция. Однако обломки самолета пока не найдены.

Расследование возможной катастрофы начало правительство Индонезии. Власти страны направили на место предполагаемого крушения самолет, два вертолета и шесть спасательных судов. Власти Малайзии, Сингапура и Австралии предложили индонезийским властям содействие в поисковой операции.

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Авиакомпания AirAsia заявила, что лайнер был исправен.

В то же время в Минтрансе Индонезии отказались официально подтвердить информацию, что самолет разбился. Там заявили, что с лайнером только потеряна связь. Но при этом чиновники признали, что в настоящее время лайнер физически не может быть в воздухе.