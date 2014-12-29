США ввели новые санкции против российских чиновников: в список попало руководство Чечни
США ввели новые санкции в отношении ряда российских чиновников.
Как сообщается на сайте Минфина США, под новые санкции попало четыре человека, среди них – двое высокопоставленных чиновников из Чечни, пише Українська правда.
В частности, в санкционные списки попали руководитель администрации главы и правительства республики Магомед Даудов и заместитель министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов.
Стоит отметить, что санкции были введены на основании закона Магнитского.
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Как известно, этот закон был принят в США в 2011 году и первоначально предусматривал введение персональных санкций против ряда российских чиновников, виновных в смерти юриста Сергея Магнитского.
До нынешнего обновления в списке было около 60 персон. Предыдущий раз список обновлялся в мае 2014 года.