В Шотландии зарегистрировали первый случай заболевания Эболой

Правительство Шотландии подтверждает, что у одного из пациентов больницы в Глазго диагностирована лихорадка Эбола, сообщает корреспондент BBC.

Ранее сообщалось о том, что врачи в Глазго проводят обследование пациента, который, вероятно, болен лихорадкой Эбола.

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По данным источника Би-би-си, проходящий обследование пациент недавно вернулся из Западной Африки.