В Шотландии зарегистрировали первый случай заболевания Эболой
21:27, 29 декабря 2014Мир
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По данным источника, проходящий обследование пациент недавно вернулся из Западной Африки.
REUTERS
Правительство Шотландии подтверждает, что у одного из пациентов больницы в Глазго диагностирована лихорадка Эбола, сообщает корреспондент BBC.
Ранее сообщалось о том, что врачи в Глазго проводят обследование пациента, который, вероятно, болен лихорадкой Эбола.
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По данным источника Би-би-си, проходящий обследование пациент недавно вернулся из Западной Африки.
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