Число жертв вируса Эбола достигло 7693 человек
20:22, 26 декабря 2014Мир
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Число жертв лихорадки Эбола достигло 7693 человек, 19695 заразились.
REUTERS
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
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Все отмеченные статистикой ВОЗ случаи заболевания относятся к трем странам - Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.
Наиболее сложной остается ситуация в Либерии, где умерли 3384 человека. Однако в Сьерра-Леоне больше всего заразившихся - 9203. В Гвинее существенно меньше, чем в этих двух странах, и заболевших, и умерших - соответственно 2630 и 1654 человек.
По данным ВОЗ, с 24 декабря в этих трех западноафриканских странах число жертв Эболы увеличилось на 120 человек.
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