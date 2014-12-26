Число жертв вируса Эбола достигло 7693 человек

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

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Все отмеченные статистикой ВОЗ случаи заболевания относятся к трем странам - Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.

Наиболее сложной остается ситуация в Либерии, где умерли 3384 человека. Однако в Сьерра-Леоне больше всего заразившихся - 9203. В Гвинее существенно меньше, чем в этих двух странах, и заболевших, и умерших - соответственно 2630 и 1654 человек.

По данным ВОЗ, с 24 декабря в этих трех западноафриканских странах число жертв Эболы увеличилось на 120 человек.