С горящего в Адриатическом море парома эвакуировали всех пассажиров и экипаж: есть погибшие (фото, видео)

Семь человек погибли в результате пожара на итальянском пароме, потерпевшем бедствие недалеко от греческого острова Корфу, все остальные пассажиры эвакуированы. На борту парома находились 478 человек, сообщает BBC.

Как сообщил премьер-министр Италии, Маттео Ренци, спасательная операция завершена, последним паром покинул его капитан.

По сообщениям греческих официальных лиц, один человек погиб, пытаясь покинуть горящее судно. Позже из воды извлекли еще четыре тела.

Спасательная операция продолжалась всю прошедшую ночь, несмотря на штормовой ветер и сильное задымление из-за пожара.

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Министр иностранных дел Италии Паоло Джентильони отверг предположения о том, что действия стран, участвовавших в спасательной операции, были недостаточно скоординированными.

"Италия, Греция и Албания действуют в этой операции сообща в полном согласии друг с другом", - заявил глава итальянского МИДа.

Пока причина возникновения пожара, начавшегося в воскресенье в гаражном отсеке, неизвестна. В понедельник утром итальянская прокуратура сообщила, что открыто следствие по делу о возгорании на пароме. В частности, будет расследоваться версия халатности.

Вертолеты, оборудованные приборами ночного видения, проводили спасательную операцию всю ночь, несмотря на сложные условия.

Большая часть спасенных пассажиров была переведена на дрейфовавшие поблизости корабли, однако некоторых пришлось отправить в больницу.

По данным агентства Associated Press, среди попавших в больницу с переохлаждением - трое детей и беременная женщина.

Находившиеся поблизости в акватории коммерческие суда выстроились рядом с паромом, чтобы прикрыть его от штормовых волн и помочь в спасательной операции.

"Это сложная спасательная операция. Видимость низкая, погодные условия неблагоприятные, но мы уверены в успехе, так как поблизости находится достаточно много кораблей", - сказал министр греческого торгового флота Милтиадис Варвитсиотис.

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Большая часть пассажиров парома - греки. Как сообщил Никос Лагадианос, 234 пассажира и 34 члена экипажа - греческие граждане. Остальные пассажиры являются гражданами Италии, Албании, Германии и нескольких других стран. По данным британского МИДа, с парома эвакуированы также четверо британцев.

Паромы являются важным средством сообщения между сотнями греческих островов и соседними с Грецией странами.