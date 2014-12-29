В районе поисков пропавшего лайнера AirAsia обнаружили топливные пятна

В ведомстве отметили, что топливные пятна нашли примерно в 194 км к востоку от индонезийского острова Белитунг. Однако индонезийские военные уточнили, что сейчас у них нет подтверждения того, что это топливо именно с пропавшего А320-200, сообщает ТАСС.

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В ВВС Индонезии также указали, что никаких объектов или обломков между островами Белитунг и Калимантан (Борнео) им найти не удалось.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что спасатели обнаружили несколько объектов в районе поисков пропавшего авиалайнера.