В Малайзии более 220 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнения

Как сообщает сегодня информационное агентство БЕРНАМА, наиболее серьезная ситуация продолжает сохраняться в штате Келантан, где за последние несколько часов число эвакуированных выросло на 30 тысяч и превысило 151 тысяч человек, передает ТАСС.

В соседнем штате Паханг более 30 тысяч человек покинули свои дома и разместились во временных лагерях. Опасная ситуация продолжает сохраняться и в штатах Перак и Тренгану.

Читайте такжеЖертвами наводнения в Малайзии стали 10 человек, более 200 тыс. эвакуированыНаводнения, которые продолжаются уже почти 2 недели, вызваны проливными дождями. Несмотря на то, что это время года в странах Юго-Восточной Азии считает сезоном дождей, интенсивность осадков в Малайзии, по оценкам экспертам, достигла рекордного за многие годы уровня.

Правительство Малайзии выделит дополнительно 500 млн рингит (около 143 млн долл.) пострадавшим от сильнейших наводнений. Ранее Министерство финансов одобрило выделение 50 млн рингит (около 14 млн долл.) для оказания помощи, а также приобретения нужного оборудования, продуктов питания и предметов первой необходимости.