В Малайзии более 220 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнения
Из-за сильных наводнений на севере и востоке Малайзии свыше 220 тысяч человек покинули свои дома.
Как сообщает сегодня информационное агентство БЕРНАМА, наиболее серьезная ситуация продолжает сохраняться в штате Келантан, где за последние несколько часов число эвакуированных выросло на 30 тысяч и превысило 151 тысяч человек, передает ТАСС.
В соседнем штате Паханг более 30 тысяч человек покинули свои дома и разместились во временных лагерях. Опасная ситуация продолжает сохраняться и в штатах Перак и Тренгану.
Читайте такжеЖертвами наводнения в Малайзии стали 10 человек, более 200 тыс. эвакуированыНаводнения, которые продолжаются уже почти 2 недели, вызваны проливными дождями. Несмотря на то, что это время года в странах Юго-Восточной Азии считает сезоном дождей, интенсивность осадков в Малайзии, по оценкам экспертам, достигла рекордного за многие годы уровня.