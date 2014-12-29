В Японии с подозрением на Эболу госпитализировали мужчину

Об этом сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает РИА "Новости".

Как отмечается, мужчина около 30 лет, проживающий в округе Токио, обратился утром к медикам с жалобой на высокую температуру. Он вернулся в Японию 23 декабря после 8-дневого пребывания в Сьерра-Леоне.

По словам самого мужчина, он не имел прямого контакта с зараженными людьми в этой западноафриканской стране, но помогал с похоронами скончавшихся от этого вируса.

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