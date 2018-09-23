Норвегия задержала россиянина по подозрению в шпионаже - СМИ

По сообщению правоохранителей, под стражей он будет находиться в течение двух недель "в связи с риском уничтожения доказательств".

В Норвегии задержан и взят под стражу гражданин РФ, подозреваемый в незаконной разведдеятельности на территории государства, информирует Украинская правда.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции, мужчину задержали в аэропорту Осло вечером в пятницу, 21 сентября.

По сообщению правоохранителей, под стражей он будет находиться в течение двух недель "в связи с риском уничтожения доказательств".

Отмечается, что ранее на этой неделе задержанный посещал семинар по вопросам digital-технологий в парламенте Норвегии.

По данным норвежского информагентства NTB.no, семинар проводился в четверг и пятницу при участии административных работников законодательных органов из 34 стран, пишет Bloomberg.

Ранее Швейцария обратилась к России с требованием немедленно прекратить незаконную деятельность шпионов на ее территории.

"Департамент иностранных дел призвал Россию немедленно прекратить незаконную деятельность на швейцарской земле или против швейцарских целей", - говорится в заявлении.

В сентябре стало известно, что в Нидерландах задержали двух российских шпионов, которые намеревались получить данные из химической лаборатории в швейцарском Шпице, которая расследует химические атаки в Сирии и Британии, исследует химическое и биологическое оружие и изучает нервные агенты, такие как "Новичок".

В швейцарской прокуратуре заявили, что двое российских шпионов, арестованных в Нидерландах, также подозреваются в попытке совершения кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Немецкие СМИ сообщали, что лаборатория в Шпице, принимавшая участие, в частности, в анализе вещества, с помощью которого в марте в Великобритании отравили экс-двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, стала мишенью российских хакеров.

Ведомство по охране конституции уточнило, что за атаками, вероятно, стоят российские спецслужбы.