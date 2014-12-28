В Госдуме пригрозили начать открытые поставки российского оружия боевикам "ДНР"

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ, член парламентского комитета по обороне Франц Клинцевич пригрозил президенту США Бараку Обаме «ответным шагом» России в том случае, если США передадут Украине всю военную технику, которая дислоцируется в Афганистане, сообщает РБК.

По словам депутата, в этом случае он будет просить президента начать поставки российского оружия боевикам самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

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В случае если Обама не поменяет своего решения, Клинцевич пообещал «использовать все свои возможности как депутата последних четырех созывов» и «инициировать специальное обращение Госдумы к президенту… принять решение о поставке в Донецкую и Луганскую народные республики российской военной техники».

Агентство отмечает, что в середине декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорила о том, что Вашингтон и Киев обсуждают возможность «поставки военных транспортных средств, которые освободились после окончания миссии в Афганистане».

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Ранее на этой неделе Клинцевич, который возглавляет Российский союз ветеранов Афганистана, заявлял, что будет добиваться пересмотра постановления Съезда народных депутатов СССР от декабря 1989 года, в котором ввод советских войск в Афганистан в 1979 году был признан​ «заслуживающим морального и политического осуждения».

Клинцевич также предложил создать под эгидой ветеранских организаций фонд помощи российским добровольцам на Донбассе.