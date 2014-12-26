В Госдуме хотят ограничить использование "западных" песен на телевидении и радио

Депутат Госдумы Алексей Диденко подготовил законопроект о внесении дополнений в федеральный закон «О средствах массовой информации», в соответствии с которыми будет введено ограничение на использование иностранных языков в музыкальных композициях в эфире телевидения и радиовещания до 15%, сообщают Известия.

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Согласно проекту закона, исключение будет сделано только для языков стран, входивших в состав Советского Союза. Депутат отмечает, что принятие этой меры позитивно скажется на популяризации отечественного музыкального продукта и ограничит влияние западной культуры.

Автор законопроекта Алексей Диденко пояснил «Известиям», что вводимые ограничения являются не цензурой, а защитой русского языка. По мнению парламентария, совершенно нелогично, когда более 80% песен в телеэфирах исполняются на иностранных языках.