Army Times: США перегруппируют сухопутные войска под войну с Россией

Ранее перед американскими военными стояла задача противостоять террористам, но теперь нужно готовиться к возможным столкновениям с государствами-соперниками.

Вооруженные силы США переформирует одну Страйкер-бронетанковую бригаду в течение следующего года. А еще одну пехотную бригаду обновят до Страйкер-бригады до 2020-го.

Как сообщает Army Times со ссылкой на американских чиновников, на протяжении 17 последних лет армия США боролась против различных нерегулярных боевых групп. Однако, времена изменились и теперь нужно готовиться к возможному противостоянию против России или Китая, которые имеют в своей военной структуре крупные формирования механизированных боевых подразделений.

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Кроме того, возросла потребность в бронетанковых бригадах, которые должны проходить ротации каждые 9 месяцев в Кувейте и Германии, кроме выполнения других задач.

Первая бригадная боевая группа первой бронетанковой дивизии в Форт Блисс, штат Техас, будет переформатирована со Страйкер-бригады в бронетанковую в 2019 году. А Вторая бригада четвертой пехотной дивизии в Форт-Карсон, штат Колорадо, будет переформатирована с пехотной в Страйкер-бригаду на год позже.

Страйкер-бригада – это механизированная боевая единица армии США, сформирована вокруг восьмиколесных бронемашин Stryker.

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Министр армии США Марк Эспер сказал, что изменение структуры «будет гарантировать, что Вооруженные силы остаются наиболее мощной наземной боевой силой в мире, способной разворачивать силы, биться и побеждать любого врага в любое время и в любом месте». Эти изменения также затронут личный состав, сказал заместитель командира армии США Джозеф Андерсон. Некоторые солдаты останутся на своих постах, остальные будут переведены в новые боевые группы, а некоторые пройдут переквалификацию. На все изменения американским военным понадобится от 18 до 24 месяцев.