В центре Иерусалима напали на полицейских

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов.

Нападение, которые полиция называет террористическим актом, произошло в мусульманском квартале Старого города по окончании утренней молитвы в мечетях Храмовой горы.

"Подозреваемый ударил ножом в шею одного из сотрудников. Второй вступил в схватку с нападавшим и был ранен в руку… Пострадавшие госпитализированы в легком состоянии", — говорится в пресс-релизе полиции.

Читайте такжеИзраиль нанес удары по Газе в ответ на стрельбу снайперовВ Старом городе, куда ежедневно стекаются тысячи туристов и паломников со всего мира, идут поиски нападавшего с участием сотрудников иерусалимской полиции и пограничников. "Нападение на полицейских — очень серьезное происшествие. Иерусалимская полиция примет самые решительные меры, чтобы задержать террориста", — сказал глава иерусалимского округа полиции Моше Эдери.

Напомним, в ноябре этого года в результате резни в синагоге Иерусалима были убиты четверо израильтян.